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Avcı: “Denetlemelerin hedefi, dünya standartlarında mezunlar veren üniversiteler”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK üyeleri, ülke yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari kalitesini denetlemek amacıyla sürdürdüğü incelemeler çerçevesinde Avrupa Liderlik Üniversitesi ve Kıbrıs Batı Üniversitesi’ni ziyaret etti.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:00
Avcı: “Denetlemelerin hedefi, dünya standartlarında mezunlar veren üniversiteler”

YÖDAK tarafından verilen bilgiye göre, akademik, idari ve fiziksel koşulların ele alındığı incelemelerle ilgili raporların ileriki günlerde hazırlanmasının ardından, yasaların YÖDAK’a verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli uygulamaların yapılmasını sağlamak amacıyla kurul bir araya gelecek. 
YÖDAK Başkanı Avcı yaptığı açıklamada, YÖDAK’ın tüm üniversitelerle çok yakın iletişim ve iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğini belirterek, “Dünya standartlarında mezunlar veren ve vermesi gereken, dünya standartlarında olan ve olması gereken üniversitelerimiz sürekli, yapıcı bir anlayışla denetleniyor ve denetlenecektir” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 07.08.2021 14:18
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