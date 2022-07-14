Maliye Bakanı Sunat Atun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atun’un mesajında şu ifadelere yer verildi:

“15 Temmuz, tarihimizin en büyük ihaneti karşısında aziz milletimizin canıyla, kanıyla yazdığı onurlu destanın adıdır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Aziz Türk Milleti, tek yürek olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek, parçalamak isteyen hainlere karşı göğsünü siper ederek eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmıştır.

Kıbrıs Türk halkı da, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmuş, ülkenin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasisine karşı yapılan bu faşist darbe girişimini lanetlediğini göstermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz'un yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve yüreği ülke sevgisiyle dolu olup sokaklara çıkarak şanlı destanın bir parçası olan Aziz milletimizi minnet ve şükranla selamlıyorum.”