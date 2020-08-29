Ataoğlu: “Özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün”

Fikri Ataoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Bugün Türkiye tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümü. Özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferin 98’inci yılı” dedi.
Akdeniz’deki Yunanistan’ın tacizlerine de değinen Ataoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin emin adımlarla yürüdüğü bu süreçte, yine aynı ruhla mücadelesini sürdürerek Akdeniz’de büyük bir zafer kazanacağından eminiz. KKTC, Türkiye’nin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir” dedi.