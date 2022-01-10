Ataoğlu: “Gençlik ve Spor ayrı bir bakanlık olacak”

Demokrat Parti (DP) Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ataoğlu, beraberindeki DP heyeti ile gerçekleştirdiği KTFF ziyaretinde, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve bazı Federasyon üyeleri ile bir araya geldi.



“SPORUN KESİNTİYE UĞRAMAMASI İÇİN, SAĞLIK YÖNETİMİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK”

Ataoğlu ziyaretteki konuşmasında, pandemi döneminde 1,5 yıl futboldan ayrı kalmanın gençliği olumsuz etkilediğini belirterek, “Futbol ve diğer spor branşlarının, kesintisiz bir biçimde devam edebilmesine imkan verebilmesi adına, ülkenin sağlık yönetimini yeniden gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin gençlerini, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en etkili yöntemin sporun yaygınlaştırılması ve çeşitliliğinin arttırılması olduğunun altını çizen Ataoğlu, “Spor yönetiminin etkisiz olması, sporla ilgili bakanlığın olmamasıdır. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulması, ülke sporunun gelişmesi yanında gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda sağlıklı büyümeleri açısından elzemdir” dedi.





“KTFF’NUN ULUSLARARASI GİRİŞİMLERİNİN DESTEKÇİSİYİZ”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında ayrıca, futbolda Güney Kıbrıs (KOP) ile bir dönem FIFA nezdinde görüşmeler yapıldığını ifade ederek, KTFF’nin Avrupa dışındaki ülkelerle de temas içerisinde olduğunu, bu ve buna benzer girişimlerin her zaman destekçisi olacağını belirtti.



