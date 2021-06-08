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Atan: “İşine son verilen 7 personel görevine dönünceye kadar grev devam edecek”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (Kamu-Sen) işine son verilen 7 personelin tekrar işe iade edilmesi için Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Limited’te (TAŞEL) dün başlattığı süresiz grev devam ediyor.

08 Haziran 2021 Salı 11:00
Atan: “İşine son verilen 7 personel görevine dönünceye kadar grev devam edecek”
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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, “7 personelin iş azlığı gerekçesiyle işine son verildiğini ancak yapılan incelemelerde o dönemde 13 milyon TL kar elde edildiğinin görüldüğünü, 7 personelin kardan zarar edildiği için işine son verildiğini” belirtti. 
İş azlığı gerekçesinin öne sürüldüğünü ancak iş yapıldığını söyleyen Atan, aileleri ile birlikte yaklaşık 25 kişinin mağduriyetinin söz konusu olduğunu, bu kişilerin evlerine ekmek götüremediğini söyledi. 
Atan, yetkililerle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını dolayısıyla 7 kişinin ön koşulsuz olarak tekrar işe alınması yönündeki talepleri karşılanana kadar greve devam edeceklerini kaydetti. 

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Toplu iş sözleşmesinin de imzalanmadığını söyleyen Atan, personelin işini son verilmesi olayıyla ilgili hukuksal sürecin de devam ettiğini belirtti. 
 


 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 11:42
Anahtar Kelimeler:
Taşel Süresiz GrevMetin AtanKamusen
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