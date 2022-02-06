Atan: Gazimağusa devlet hastanesinde yaşanan mobbing ve yaşanan usulsüzlük olayları örtbas edilemez

ATAN GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİNDE YAŞANAN MOBBİNG VE YAŞANAN USULSÜZLÜK OLAYLARI ÖRTBAS EDİLEMEZ

Kamu-Sen başkanı Metin Atan son günlerde basında gündem yaratan olayların Gazimağusa Devlet hastanesinde yaşanan mobbing ve haksız yere alınan ek mesailer konusunda olduğunu bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma açtığını ve takipçisi olacaklarını söyledi.

Atan hiç bir doktorun ilgili hemşirelere Mobbing uygulama hakkı yoktur. Kamu görevlileri yasasına göre hiç bir memurun ilgili bakanlığın izni olmadan basına demeçde veremez. Yapılanın büyük suç olduğunu ve yasaya göre işten atılmaya kadar gittiğini görevli başhemşire yardımcısının büyük suç işlediğini ilgili Sağlık bakanlığı'nın soruşturma sonrasında olayı yargıya taşımasının gerektiğini bunun ve yaşanan diğer haksız yere alınan ek mesi olaylarında olduğu gibi hiç kimseye yasa devlet olanaklarından haksız yere kazanç sağlamasına izin vermez bu konuda Sağlık bakanı Dr.Ali Pillinin soruşturma açtığını duyduklarını sonuna kadarda takipçisi olacaklarını söyledi.