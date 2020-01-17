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Atakan: “Ulaşımdaki sorunları çözme konusunda kararlıyız”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, toplu taşıma başta olmak üzere ulaşım alanındaki sorunların çözümüne yönelik bir yıldır iş birliği içerisinde çalıştıkları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve heyetini kabul etti. 

Atakan: “Ulaşımdaki sorunları çözme konusunda kararlıyız”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, toplu taşıma başta olmak üzere ulaşım alanındaki sorunların çözümüne yönelik bir yıldır iş birliği içerisinde çalıştıkları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve heyetini kabul etti. 

17 Ocak 2020 Cuma 17:15
Atakan: “Ulaşımdaki sorunları çözme konusunda kararlıyız”

Atakan, KKTC’deki toplu taşıma ve ulaşımdaki genel sorunların aşılmasına yönelik başlatmış oldukları çok yönlü çalışmalar kapsamında, geçen sene 2019 Temmuz ayının sonunda Müsteşar Kemal Bağzıbağlı başkanlığındaki heyetin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Bekir Beksan Akandere’nin de yer aldığı heyetin  Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin toplu taşıma konusundaki çalışmalarını yerinde incelediklerini ve çok başarılı bulduklarını belirten Atakan, burada yapılan toplantılardan sonra KKTC’de ulaşım alanında yaşanan sıkıntıların aşılması noktasında sağlanan bu iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti. 

Bakan Atakan, KKTC’de toplu taşıma hizmetlerinin kurumsallaştırılması, hatların iyileştirilmesi ve bütünleşik bir taşıma sistemi kurulması için teknik incelemelerin yapıldığını ve ulaşım alanında yaşanan sıkıntılar konusunda çok yönlü bir iş birliği sağlandığını belirtti. 

Atakan, Kayseri’deki ulaşım ve toplu taşıma alanında yapılan örnek çalışmaların KKTC ‘nin ulaşım alanındaki sorunlarının aşılmasında bir örnek teşkil edeceğine dikkat çekerek, Büyükkılıç’a göstermiş olduğu hassasiyet, ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

“40 YILDIR BİRİKMİŞ SORUNLAR…”

Atakan, ülkede 40 yıllık birikmiş ulaşım, toplu taşıma ve altyapı sorunlarının olduğunu tüm bu sorunların çözümü için çok yönlü yürütülen çalışmaların sonuç vermesi amacıyla birçok girişim yaptıklarını dile getirdi. 

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“HALK BUNDAN ÇOK DAHA İYİSİNE LAYIK”

Bakan Atakan, ülke insanının bundan çok daha iyisine layık olduğunu ve bu yönde sorunların çözümü için kararlılıkla ellerindeki imkânların çok ötesinde çalıştıklarını belirtti. 

BÜYÜKKILIÇ: “HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ”

Ziyarette konuşan Kayseri Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da KKTC’nin ulaşım ve toplu taşıma alanındaki sıkıntılarının aşılması için her zaman destek olacaklarını yineledi. 

Ziyarette Büyükkılıç’a eşlik eden Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da heyetler arası yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Atakan’a bilgi verdi. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin sonunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri kazılarında ortaya çıkarılan ticaretle ilgili tarihi tabletlerin örneklerinin bire bir kopyasından oluşan tabletleri günün anısına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a takdim etti. 

Son Güncelleme: 17.01.2020 20:32
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