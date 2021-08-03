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Aşırı sıcaklarda dışarda çalışma yasağına uymayanlar için ihbar hattı devrede

12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağına uymayanların tespit edilmesi halinde, çalışanlar ve vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alo 102 ihbar hattı ile bakanlığa ulaşarak şikayetçi olabilecek.

03 Ağustos 2021 Salı 10:09
Aşırı sıcaklarda dışarda çalışma yasağına uymayanlar için ihbar hattı devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından KKTC Meteoroloji Dairesi’nin Ağustos ayı tahminlerini, ilgili sektör temsilcilerinin görüşlerini ve iş sağlığı güvenliği genel ilkelerini dikkate alarak, 2 Ağustos -30 Eylül 2021 tarihleri arasında, hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde sürekli olarak açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla, 22/1992 Sayılı İş Yasası’nın 36. Maddesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak  12.00-16.00 saatleri arasında dışarda, açıkta ve güneş altında çalışılması yasaklanmıştı.

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2 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasında, hava sıcaklığının 40 derece üzerine çıktığı günlerde; 12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağına uymayanların tespit edilmesi halinde, çalışanlar ve vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alo 102 ihbar hattı ile Bakanlığın sosyal medya hesaplarına ulaşarak şikayetçi olabilecek.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü, Alo 102 ihbar hattına gelen ihbarları da dikkate alarak, belirtilen tarihler arasında ülke genelinde denetimler yapacak.

Denetimler çerçevesinde, yasağa uymayan işyerlerine İş Yasası kapsamında Çalışma Dairesi tarafından yasal yaptırım uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aşırı Sıcaklarda Dışarda çalışma Yasağ
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