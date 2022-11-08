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“Asgari ücretli asla bekleyemez!"

Hür-iş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gelecek hafta toplanması için resmî başvuruyu bugün Çalışma Bakanlığı’na yaptıklarını açıkladı.

08 Kasım 2022 Salı 10:52
“Asgari ücretli asla bekleyemez!"

Asgari Ücret Tespit Masası’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, komisyonun gelecek hafta toplanması için bugün Çalışma Bakanlığı’na resmî yazıyı gönderdiklerini açıkladı.

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un “Asgari Ücret 2023’te belirlenecek” açıklamasını hatırlatan Serdaroğlu, “Açlık sınırının 10 bin 600 TL olduğu bir dönemde değil iki ay, iki gün bile beklememek lazım. Aynı duyarlılığı çalışma hayatından sorumlu bakanımızdan da bekliyoruz” dedi.

“Geçim imkansız hale geldi”
Geçimin imkansız hale geldiği bugünlerde asgari ücret ile geçinenlerin kaybedecek zamanı kalmadığını ifade eden Serdaroğlu, “Kaldı ki geçen en son asgari ücret belirlenirken asgari ücretli oluşan enflasyon karşısında korunmadı. Bizim red oyumuza rağmen devlet ve işveren temsilcilerinin oyu ile yüzde 56.76 gerçekleşen hayat pahalılığı maaşlara yüzde 41 olarak yansıtıldı” ifadelerini kullandı.


“İşverene var çalışana yok mu?”
Tüm bunlara rağmen işverenlere verilen prim desteğinin de uzatıldığını hatırlatan Serdaroğlu, şunları söyledi:

“işverene her türlü destek verilirken hayat pahalılığı artış oranında dahi zam alamayan asgari ücretliye herhangi bir artış düşünülmedi. Bu konuda yapmış olduğumuz çağrılara da cevap verilmedi. Bu yüzden Asgari Ücret Tespit Masası’nın önümüzdeki hafta toplanması elzemdir. Hem son asgari ücret toplantısında eksik kalan yüzde 15’in hem de oluşan hayat pahalılığının asgari ücrete eklenmesini istiyoruz. Komisyonun toplanması için resmî yazıyı bugün Çalışma Bakanlığı’na gönderdik. Sayın Bakan bu çağrının gereğini yasalara uygun olarak yerine getirmelidir.”

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