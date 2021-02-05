Asgari ücret toplantısında işçi tarafı toplantıyı terketti!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı da sonuçsuz kaldı.

Hükümet tarafının 4 bin 400 TL’lik önerisini “açlık sınırı” olması nedeniyle reddeden işçi tarafı, kararın oyçokluğuyla geçmemesi için tutanağa imza atmadan toplantıyı terk etti.

Toplantı çıkışında açıklama yapan işçi tarafı temsilcisi Ali Yeltekin, “maalesef işveren ile devlet oyunu yine sahnede” diyerek, devletin açlık sınırında bir teklif yapacağını bildiklerinden dolayı toplantı tutanağına imza atmadıklarını ve toplantıyı ‘gayrı-resmi’ bir görüşmeye çevirdiklerini kaydetti.

Toplantıya işveren tarafının katılmadığını, 5 devlet, 4 de işçi temsilcisinin katıldığını belirten Yeltekin, devletin 4 bin 400 TL’lik kararını oyçokluğuyla geçirmemesi adına bu hamleyi yaptıklarını kaydetti.

4 bin 400 TL’nin açlık sınırı olduğunu, 4 bin 900 TL’lik taleplerinden 4 bin 600’e kadar düştüklerini, 4 bin 600 TL’den bir kuruş aşağıya inmeyeceklerini vurgulayan Yeltekin, “Eğer toplantı tutanağına imza atsaydık, asgari ücret açlık sınırında olacaktı. İşveren ile devletin oyununu bozduk” dedi.

Bir sonraki toplantıdan ümitli olduklarını söyleyen Yeltekin, “Devlet eğer gerçekten sosyal devletse, asgari ücreti 4 bin 600 yapar” şeklinde konuştu.

Yeltekin, işveren tarafının, “biz bu rakamı ödemeyiz” diyerek, devleti tehdit ettiğini de söyledi.