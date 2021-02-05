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Asgari ücret toplantısı bugün

KKTC İşverenler Sendikası toplantıya katılmayacak..

05 Şubat 2021 Cuma 09:00
Asgari ücret toplantısı bugün
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantısı Covid-19 önlemleri çerçevesinde saat 11.00’de Dışişleri Bakanlığı Konferans salonunda yapılacak.

KKTC İşverenler Sendikası ise bu süreçte toplantı yapılmasının yanlış olduğunu belirtti.

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Ülkenin COVİD-19 salgını sebebiyle,1974’den bugüne kadar yaşanan en zor günlerden geçtiği, dolayısıyla da ülkenin karantina altına alındığı ifade edilen açıklamada, mevcut durumdan dolayı KKTC İşverenler Sendikası’nın planlanan toplantıya katılmama kararı aldığı kaydedildi.

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da toplantıya işveren kanadı üyeleri katılmasa da işçi kanadını temsilen kendilerinin masada olacağını bildirdi.

Serdaroğlu açıklamasında, işveren tarafının 6 aydır bu şekilde hükümet tarafıyla “oynadığını” iddia ederek, “Bu bizler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Hür-İş olarak temsilcilerimiz masada hazır olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret ToplantısıAhmet Serdaroğlu
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