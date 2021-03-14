Arucad’da yeni lisans programları açıldı

ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Fakültesi altında Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Tasarım Fakültesi altında Gemi ve Yat Tasarımı, İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı ile İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümlerinin lisans programları açıldı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelerde bulundu:





