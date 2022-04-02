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Arucad, Türkiye’den gelen güzel sanatlar lise müdürlerine yönelik eğitim çalıştayı düzenledi

 

02 Nisan 2022 Cumartesi 16:30
Arucad, Türkiye’den gelen güzel sanatlar lise müdürlerine yönelik eğitim çalıştayı düzenledi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Türkiye’nin 60 ilinden gelen, 90’a yakın güzel sanatlar lise müdürünün katılımıyla, eğitimci ve yazar Sadık Gültekin’in konuşmacı olarak katıldığı ARUCAD 1.Eğitim Çalıştayı’nı düzenledi.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, 28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen ARUCAD 1.Eğitim Çalıştayı’nın ilk günü, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşması ile başladı. Vehbi, ilerleyen dönemde birlikte gerçekleştirilecek sanatsal projeler ile kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın’ın “Yıldızlara Ulaş” konulu TEDx ARUCAD (2019) konuşmasının video gösterimi yapıldı.

Program, eğitimci ve yazar Sadık Gültekin'in “Alan Odaklı Eğitim Almanın Önemi” isimli semineri ile devam etti. Gültekin, seminerde, fark yaratmanın ve farklı olmanın önemi üzerinde durdu.

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Sadık Gültekin, “Geleceğin yükselen trendleri arasında olan Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Dijital Oyun Tasarımı gibi alan odaklı bölümlerde daha fazla kariyer olanakları bulunmaktadır” dedi.

Gültekin, semineri, ana fikri “zorluklar karşısında pes etmemeliyiz” olan 12 dakikalık bir belgesel gösterimi ile sonlandırdı.

Türkiye’den gelen güzel sanatlar lisesi müdürlerine yönelik düzenlenen çalıştayın ilk gününde, ARUCAD kampüsünde yer alan atölye, stüdyo ve laboratuvarlar da gezildi.

Misafirlerin, üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın’a ait “dünyanın en önemli heykeltıraşlarından” Auguste Rodin’in 27 parça orijinal eserinden oluşan koleksiyonunu da ziyaret ettiği belirtildi.

Çalıştay, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’ya düzenlenen kültür turları ile sona erdi.

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Son Güncelleme: 02.04.2022 18:38
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