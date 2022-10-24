ARUCAD Oryantasyon programı sona erdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Oryantasyon

Programı kapsamında 4 gün boyunca süren sunum, etkinlik ve eğlence programı

sonrasında 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’ne başladı.

ARUCAD 19-22 Ekim tarihleri arasında düzenlediği ve 19 Ekim tarihinde Rektör Prof. Dr. Asım

Vehbi’nin açılış konuşmasıyla başlayan Oryantasyon Programı ile yeni öğrencilerine merhaba dedi.

Sunumlardan sonra düzenlenen kampüs turu ve The Arkın Rodin Collection Gallery’e yapılan

ziyaretin ardından birinci gün Kıbrıs’ın sevilen grubu REVA konseri ile son buldu.

20 Ekim Perşembe günü sanatçı Batu Gündal ile Graffiti Çalışması ile başlayan programın ikinci

günü Yrd. Doç. Dr. Yunus Luckinger ile Girne Kalesi’nde düzenlenen Hazine Avı etkinliği ile

devam etti. Programın ikinci gününe Karaoke Gecesi’nin ardından, Üniversite’nin öğretim

üyeleri/görevlileri Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan, Ali Azhari ve

Özgür Tosun’dan oluşan ‘Academia’ grubu ve DJ. Barış Pulat’ın performansı ile devam edildi.

Programın üçüncü gününde Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin düzenlediği Trafik Oryantasyonu

ve Emniyet Kemeri Simülatörü ile Kuzey Kıbrıs’taki trafik hakkında bilgi edinen öğrenciler, Stensil

ve Tişört Baskı Atölyesi, Paintball Atış Turnuvası ve kendi karakterlerini ve kupalarını tasarladıkları

atölyelere büyük ilgi gösterdi. İkinci katta atılan yumurtalarının kırılmalarını önleyecek tasarımların

yarıştığı ‘Yumurta vs Yerçekimi Challenge’ ve öğrencilerin katıldıkları etkinliklerden kazandıkları

‘token’larla yarıştıkları ‘Token Wars’ etkinlikleri ise renkli görüntülere sahne oldu.

21 Ekim Cuma akşamı ise Sevim Burak’ın kaleme aldığı, Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren

Doğan’ın yönettiği, Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel ve Öğr. Gör. Güneş Kozal’ın sahnelediği ‘Yanık

Saraylar’ performansı ve DJ. Yusuf Coşkuner ile 80’ler, 90’lar Partisi gerçekleştirildi.

Program, dolu dolu geçen 3 günün ardından düzenlenen Lefkoşa Kültür Turu ile son buldu.