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ARUCAD Öğrencilerinin 2022 Bahar Dönemi Sergisi Açıldı

05 Ağustos 2022 Cuma 10:35
ARUCAD Öğrencilerinin 2022 Bahar Dönemi Sergisi Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencilerinin 2022 Bahar Dönemi Sergisi, 2 Ağustos Salı akşamı ARUCAD Atölyeler Binasında gerçekleşen açılış etkinliği ile sanatseverlerle buluştu.     

ARUCAD’ın geleneksel olarak her dönem sonu düzenlediği öğrenci sergilerinde, farklı disiplinlerden birçok eser yer alıyor. Sergiler, öğrencilerin yaratıcılıklarını teşvik etmek, fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve dönem boyunca hazırlanan çalışmaların izleyici ile paylaşılabilmesi için düzenleniyor.

Resim, heykel, cam, seramik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı dahil üniversitenin tüm alanlarından öğrencilerin, bahar dönemi boyunca katıldıkları derslerde tasarladıkları eserleri içeren sergi, Girne Yeni Liman Çemberinde bulunan ARUCAD Atölyeler Binasında 08:30 – 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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