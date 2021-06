ARUCAD, Manchester School of Art’dan Tim Brennan’la webinar gerçekleştirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Manchester School of Art (MSoA) Sanat ve Performans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tim Brennan ile “Alone and Together: An Introduction to Works of Tim Brennan” başlıklı web semineri gerçekleştirdi. Brennan, sanatsal çalışmalarını ve performanslarını uluslararası alanda düzenli olarak sergileyen tanınmış bir sanatçıdır.