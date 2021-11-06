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ARUCAD ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği arasında iş birliği yapılıyor

06 Kasım 2021 Cumartesi 15:42
ARUCAD ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği arasında iş birliği yapılıyor

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği arasında “Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” konulu iş birliğinin ilk adımları atıldı.

Haziran 2021’den itibaren yürütülmeye başlanan “Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” konulu program kapsamında, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, ARUCAD’ın Girne’deki Ana Kampüs’ünde gerçekleştirdikleri görüşmede kurumlar arası iş birliğinin kararını aldılar.

“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” programları, KKTC’de ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim-öğretim uygulamaları ile atölye, sergi, seminer, kurs, konferans, kongre, yurt içi ve yurt dışı gezileri vb. faaliyetlerin iş birliği içerisinde planlanıp yürütülmesini amaçlayan bir eğitim programıdır.

ARUCAD Rektörü Asım Vehbi, Üniversitenin vizyonunun sanat, tasarım ve iletişim alanında yaratıcı insanlar yetiştirmek olduğunu aktarıp program hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti: “ARUCAD olarak sanatın her alanında projeler hayata geçirip yaratıcı insanları ve bilhassa da gençlerimizi desteklemek birincil önceliklerimizdendir. Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması projesi de tıpkı Üniversitemiz gibi gençleri geleceğin mesleklerine yönlendirmeyi ve yaratıcı potansiyellerini en iyi şekilde kanalize ederek, onları kendilerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda ARUCAD olarak TC Büyükelçiliğimiz ile birlikte bu projenin paydaşı olmaktan mutluluk duymaktayız ve Üniversitemizin imkânları dahilinde, gençlerimiz için ortak işler üretecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. ”

ARUCAD ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği arasında yapılacak olan iş birliği kapsamında belirlenen program çerçevesinde, ilk etapta ARUCAD’da bir Tişört Baskı Atölyesi ile Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi gerçekleştirilecek. Yakın gelecekte ise bu atölye çalışmalarına ek olarak Podcast Yapımı, Sanat, Yeni Medya Okuryazarlığı ve Seramik atölyeleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

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