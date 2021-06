Arucad, Cumulus’a tam üye oldu

ARUCAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre dün Roma’da gerçekleşen CUMULUS Genel Kurul toplantısında, üniversitenin kurulma amacını, eğitim modelini ve gelecek projelerini anlatan ARUCAD, Royal College of Art, Rhode Island School of Design, Manchester Metropolitan University, Parsons School of Design gibi üniversitelerin yer aldığı CUMULUS’a üye oldu.

ARUCAD İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında sanat-tasarım-iletişim odaklı bir üniversite ortamı hedeflediklerini belirterek “Bu bağlamda CUMULUS üyeliği ülkemiz ve üniversitemiz için önemli adımlardan biri oldu” dedi.

Yapıcıoğlu “Gerek dünya çapındaki üye üniversiteler arasındaki sürekli iletişimle, gerek ERASMUS, öğrenci ve akademisyen değişimi gibi programlarıyla sanat, tasarım ve medya alanlarındaki eğitimi en yüksek standartlara çıkarmak için çalışan bu önemli birliğin bir parçası olmak, hem ARUCAD hem de Ada’daki eğitim kalitesi için heyecan ve gurur duyduğumuz bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.