Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan '18. Saat' programına konuk olarak, KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ve koalisyon hükümetinin 100 günlük deklarasyonunu değerlendirdi.

Bakan Arıklı, deklarasyonun hükümetin güvenoyu almasının ertesi günü yürürlüğe gireceğini söyledi.

Arıklı, Türkiye ile imzalan protokolde yer alan bazı maddelerin açıklanacak 100 günlük deklarasyonda da yer alacağını söyleyerek, “Ekonomik Protokol için çok basit bir imza gerekli ama o imzanın altının çok ciddi şekilde doldurulması gerekiyor. Neticede Kıbrıs meselesi de bir imzaya dayanıyor ama 50 yıldır çözülemedi” ifadelerini kullandı.

Protokolde kamu reformu ile ilgili birtakım maddeler olduğunu, kamuda sıkıntılar bulunduğunun herkes tarafından bildiğini söyleyen Arıklı, Organize Sanayi Bölgesi Yasası gibi konuların da ele alınacağını, bunun yanı sıra Belediyeler Reformu’nun protokolde olduğunu kaydetti.

Arıklı, protokolün bayram sonrası büyük ihtimalle imzalanıp, ellerinde olabileceğini de söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, muhalefetin protokolle ilgili eleştirilerine ise şu yanıtı verdi: “Ben muhalefete sormak isterim. 2018 yılında protokol neden imzalanmadı? Niye bu kadar kafanızı takıyorsunuz ki! Size ne? Bakın işte biz, 100 günlük programımızı açıklayacağız. Yapacaklarımızı konuşalım. Yapamadıklarımız konusunda bizi eleştirin. Ama alternatifinizi de ortaya koyun. Protokole takılıp kalmayın. Şimdiye kadar imzalanan protokoller ne oldu. Hangisinin şartlarını yerine getirdik. Bununla ilgili hiç öz elleştiriniz oldu mu. Gerek sizin döneminizde gerekse sonraki dönemde. Yani bu hükümet protokole bağlı olsun, olmasın. Halkın faydasına olan ihtiyacımız olan şeyleri yapmaya çalışıyoruz, yapacağız. Gelin bunlarda bize destek verin. 4’lü koalisyon döneminde Türkiye ile ekonomik protokol imzalanmadı. Daha sonra hemen imzalandı ancak hangi maddeler yürürlüğe girdi. Tüm bunlar ortadayken halka da sanki o protokol ya da protokoller derdimizin ilacıymış gibi anlatıyoruz”.

Arıklı, “Sanki bu imzalanan protokolleri KKTC’nin geçmiş hükümetleri harfiyen uygulamış da insanların canını yakmış. İmzalamış Ekonomik protokollerin kaç tanesini yerine getirdiniz.Siz sadece o protokollerle Türkiye’yi kandırdınız. Biz de diyoruz ki o protokol imzalanır, imzalanmaz uygulanır uygulanmaz, paraf edilir, ayrı konu. Bizim yapmamız gereken şeyler var. Bunu yapmak zorundayız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin gayrı menkul alana vatandaşlık verdiğine işaret eden Arıklı, “Koca Türkiye Cumhuriyeti 400 bin dolarlık gayrı menkul alana vatandaşlık veriyor. Bizim de yapmamız gerekiyor. Protokolde var.” diye konuştu.

Erhan Arıklı, “Türkiye ile imzalanan protokolde bizi öyle rahatsız edecek herhangi bir şey yok. Deklarasyon bizi daha çok rahatsız edecek. Mesela; Bilişim Suçları Yasasını deklarasyonda istiyoruz. Öyle her önüne gelen klavye kahramanı Facebook’ta bir gazete yayımlayıp, herkes hakkında künyesiz istediği gibi iftira dolu şeyler yayımlayamayacak. Ağır cezalar gelecek. Netice itibarı ile Avrupa’da ne varsa bizde de olsun. Deklarasyonda Sendikalara da Avrupa kriterlerine uygun düzenleme getirilmesi yer alıyor” dedi.

Bakan Arıklı, “Türkiye’de imzalanan protokolün içinde olan birtakım maddeler deklarasyonda da var. Mesela imzalanan Ekonomik protokolde Türkiye bizden İstimlak Yasasının biran evvel değiştirilmesini istiyor. Biz de diyoruz ki bunu 100 gün içinde yapacağız. Yapmamız lazım” diye konuştu.

İstimlak engelli yüzünden ihaleye çıkılan yollarda istenilen çalışmanın yapılamadığına değinen Bakan Arıklı, “Basit bir istimlak meselesi yüzünden Güzlyurt-Lefke yolu aylarca öyle kala kaldı. Şu anda Çayırova- Dipkarpaz yolu üzerinde yine benzer istimlak meseleleri var. Bunların artık engel olmaması lazım” dedi.

İş yapma adına söz konusu deklarasyonun yayınlanacağını söyleyen Bakan Arıklı, “Ekonomide 100 gün deklerasyonu ile hükümetin güvenoyu almasının ertesi günü başlar” dedi.BRT