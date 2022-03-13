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Arıklı: Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzrinden Avrupa’ya gitmesi KKTC için avantaj yaratacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte, Avrupa’nın Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirmek için alternatif yollar arandığını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyiye gitmesinin ardından Mısır ve İsrail gazının Kuzey Kıbrıs ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılmasının KKTC için önemli avantaj yaratacağını söyledi.  

13 Mart 2022 Pazar 20:15
Arıklı: Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzrinden Avrupa’ya gitmesi KKTC için avantaj yaratacak

'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Bakan Arıklı, BBN Türk’te canlı yayınlanan ‘Dış İşleri’ programına konuk oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya’da Rusya-Ukrayna krizinin hem Avrupa hem de dünya ekonomisine büyük zarar verdiğine değinen Arıklı, Antalya Diplomasi Forumu’nda savaşın yarattığı sorunlara alternatif çözümler arandığını kaydetti.

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Savaş nedeniyle doğalgaz fiyatlarının 5-6 kat arttığını, petrolün fiyatının ise devamlı yükseldiğini belirten Arıklı, Rusya’nın hem doğalgaz hem de petrol ihraç eden bir ülke olduğunu, aynı şekilde Ukrayna’nın ise tahıl ürünleri üretip ihraç eden bir ülke olduğunu söyledi. Arıklı, her iki ülkenin birbirleriyle savaşta olması nedeniyle fiyatların arttığını, bu durumun hem Avrupa’yı hem de dünyayı ekonomik anlamda derinden etkilediğini ifade etti.

Bu durum nedeniyle Avrupa’nın Rusya’ya alternatif enerji kaynakları arayışı içerisinde olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

“Sabahki toplantıda acaba Azerbaycan doğalgazı bir alternatif olabilir mi? Avrupa’ya başka yollardan ulaştırılabilir mi? Şeklinde arayışlar var.  İsrail ve Mısır gazının ‘East-Med Projesi’ ile Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya aktarılması düşünülüyordu. Biliyorsunuz Türkiye, Libya ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması imzalayarak buna sekte vurmuştu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti-İsrail ilişkilerinin iyileşmesinin neticesinde yeni bir fırsat ortaya çıkmış oluyor. Rusya-Ukrayna krizi de bu fırsatı tetiklemiş bulunuyor. İsrail ve Mısır doğalgazının Kuzey Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması, bizim için de büyük bir avantaj yaratacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bunu detaylı olarak değerlendireceğiz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeye de değinen Arıklı, Yunanistan’ın artık Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC ile birlikte geliştirdiği politikayı benimsemesi gerektiğini söyledi. Arıklı, “(Yunanistan) Federasyon tezinin ortadan kalktığını anlamak ve iki devletli çözümü müzakere etme noktasına gelmeliler. Şimdiye kadar 50 yıl kaybettiğimiz federasyon görüşmelerinin çıkmaza girdiğini ve nihayete ermesinin mümkün olmadığını herkesin, en başta da Yunanistan’ın anlaması gerekiyor ki yavrusu Güney Kıbrıs’ın da bu noktaya gelmesini sağlayabilsin. Bu biraz zaman isteyen bir süreç. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en eski hariciyesine sahip ülke ve neyi ne zaman, hangi araçlarla ortaya koyacağını çok iyi bilen bir ülke. Yunanistan, özellikle Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte artık Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü anlamalı ve ‘Don Kişot’luk yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini anlamalıdır. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı teması hep birlikte dikkatle takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 08:56
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