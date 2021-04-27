Arıklı: “53 yıldır bitmeyen senfoni ‘federasyon masalı’ artık bitmeli”̇

“53 YILDIR BİTMEYEN SENFONİ ‘FEDERASYON MASALI’ ARTIK BİTMELI”̇

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Cenevre’de bugün başlayan 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “53 yıldır bı̇tmeyen senfonı̇ ‘federasyon masalı’ artık bı̇tmeli”̇ dedi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erhan Arıklı katıldığı bir televizyon programında Cenevre Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Cenevre’deki görüşmelerden bir sonuç çıkmasının “mümkün olmadığı” görüşünü dile getirdi.

Erhan Arıklı, Kıbrıs Rum tarafının; Kıbrıs müzakerelerinin 2017’de Crans Montana’da bırakılan noktadan devam edilmesini istediğini ancak Crans Montana’da verilen tavizlere rağmen çözümü istemeyen tarafın Kıbrıs Rum kesimi olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“53 yıldır bitmeyen senfoni federasyon masalını ısıtıp gündeme getirmeye çalışıyorlar ve 2017’de kaldığımız yerden devam edelim diyor. Ortada verilecek her türü tavizi vermiştik ve masaya harita bile konmuştu. Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı harita vermişti buna rağmen orada bir şey olmadı. Türkiye garantörlük konusunda dahi taviz verirken Anastasiadis masayı terk etti. Bizi o masaya yeniden sürüklemeye çalışıyorlar. Reddeden sürekli Rum tarafı. Bu noktaya geldikten sonra biz bu oyunun bir parçası olmak istemiyoruz. 53 yılımız gitti, bir 53 yıl daha neyi görüşeceğiz? Masada bu tezle olmak istemiyoruz onun yerine egemen eşitliğe dayalı çözüm modelini konuşmak üzere Cenevre’ye gidildi.”

“İKİ TOPLUMUN İÇİÇE YAŞAYAMAYACAĞI AÇIK VE NET”

İki toplumun iç içe yaşamasının da artık mümkün olmadığını ifade eden Arıklı, Sırbistan ve Kosova örneğini verdi ve Birleşmiş Milletler’nin hazırladığı rapora işaret ederek, benzer bir uygulamanın egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir modelde gerçekleşebileceğini söyledi. Arıklı, şöyle konuştu:

“KKTC’de yaşayan halkın içinde bir soru işareti var 2 Ocak 1997 yılında rahmetli Rauf Denktaş ve İsmail Cem federasyon görüşmek istemiyoruz demişlerdi. Bu tezin üzerine durmak gerekirken rahmetli Ecevit AB’ye tam üyelik süreci başlasın diye bu tezden feragat etti ve yeniden federasyon görüşmeye başladık. Bu süreç bizi, Annan Planı’na getirdi ve orada da verebileceğimiz her türlü tavizi verdik. Bu iki toplumun iç içe yaşayamayacağı açık ve netken hala bize oturun ve konuşun demeleri çok büyük bir yanlış. Sırp ve Kosovalılar görüştüler en sonunda BM gözetiminde bir rapor yazıldı. Bu iki halkın bir arada yaşayabilmesi mümkün değil raporuna istinaden şu anda 104 ülke Kosova’yı tanıyor. Artık biz federasyon görüşmeyeceğiz tezini masaya getirmeli ve buna bağlı kalmalıyız.”

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN DÜĞMEYE BASMALIYIZ”



Arıklı, iki devletli çözüm modelinin yürürlüğe girmesi halinde KKTC’nin tanınmasında zorluk yaşanmayacağını ifade ederek, geçmiş yıllarda Kırgızistan’ın KKTC’yi tanıma aşamasına geldiğini belirterek şunları kaydetti:“Uzun süre ülkemi yurt dışında temsilci olarak temsil ettim. Türk Cumhuriyetleri’nde ülkemi tanıtmak için girişimlerde bulunduğumda Kırgızistan tanıma noktasına gelmişti o dönemde. Dışişleri Bakanı dedi ki çok büyük baskılara maruz kalacağımı düşünüyorum tanıma gerçekleşirse, peki sizi tanısak ve federasyon görüşmeleri noktalanırsa ve iki taraf anlaşırsa bizim tanımamızın anlamı kalacak mı? Önce siz ne yapacağınıza karar verin yarın ortadan kalkması muhtemel bir Cumhuriyeti’ni tanımak bize ne getirir ne götürür? Masada federasyon varsa KKTC’nin ortadan kalkması demek yarın ortadan kalkması muhtemel bir Cumhuriyeti kim, niye tanısın. Biz artık federasyon görüşmesini bitirdik ve iki devletli bir çözüm istiyoruz diyerek düğmeye basmalıyız.”“BÖYLE GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL”Arıklı, üç gün sürmesi beklenen Cenevre görüşmelerin daha kısa sürebileceği ihtimaline de işaret ederek, konuşmasına şöyle devam ettti:“Bu üç günü de bulmayabilir görüşmeler daha kısa sürede sürebilir Rum tarafının iki devletli çözümü kabulü mümkün değil. Anastasiadis, Çavuşoğlu’yla baş başa görüşmesinde iki devletli çözümü destekledi ancak dışarda reddetti. İçerde başka dışarda başka bir şey konuşuluyor. Bu durumda uluslararası güçlerin Güney Kıbrıs’a baskı yapması lazım. ... Kıbrıs meselesinin bu şekilde devamını ABD de AB de istiyor oradaki bölünmüş Kıbrıs’tan kendi stratejilerine göre bir menfaat umuyorlar. Güney Kıbrıs mağduru oynamaya devam ediyor. Ciddi şekilde bunun propagandası ile ekonomik yardımlar alabiliyor. Bizim içinde AB’den gelen aşılar var o aşıların yüzde 10’luk kısmını bize gönderdi. Kendi çıkarları doğrultusunda Kıbrıslı Türklerin hakkını gasp edebiliyor. Bunun daha fazla böyle gitmesi mümkün değil.”“İNGİLTERE YUMUŞAK BİR TAVIR SERGİLİYOR”Arıklı, İngiliz basınında “İngiltere AB’den ayrıldı KKTC’yi tanıyacak” şeklinde yayımlanan haberleri de değerlendirerek, İngiltere’nin yumuşak bir tavır sergilediğini söyledi. Arıklı, şöyle konuştu:“İngiltere’nin ortaya koyduğu teklif yumuşak bir konfederasyon sistemi. İngiltere ortayı bulmaya çalışan bir formül ortaya atıyor. Bunu da önümüzdeki günlerde biraz daha canlandıracaklardır. İngiltere Orta Doğu ve Orta Asya’ya yönelik bir strateji belirleyecekti. İngiltere, Türkiye’yi de yanında görmek istediği için yumuşak bir tavır gösterecektir. İngiltere’nin bu konuda bir tez masaya koyması mantıklı görünüyor beklemek gerekiyor.”