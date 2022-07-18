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Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”

18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:15
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”

“Deniz limanlarında kamu-özel iş birliğinde özelleştirilmeye gidilecek, Girne-Alsancak yolu tamamlanıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz’da bakanlık olarak yoğun bir gündemleri olduğunu, birkaç yol açılışının yapılacağını söyledi.

Arıklı, telefon bağlantısıyla BRT’de katıldığı “Haber Kritik” programında, alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Arıklı, “10 yıldır bekleyen Güzelyurt-Lefke yolunu nihayet halkın hizmetine sunma mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun dışında daha birtakım çalışmalarımız olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nden kim gelecek onu bekliyoruz. Onun programına göre açılışları da gerçekleştireceğiz” dedi.

Erhan Arıklı, 20 Temmuz tarihine hedeflenen yeni Lefkoşa Hastanesi’nin temel atma töreni ile Ercan Havaalanı’nın açılışının gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı söz konusu iki büyük yatırımın açılışının ileri bir tarihte olacağını ifade etti.

Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için çıkılan ihaleye teklif gelmemesinden dolayı açılışının ertelendiğini hatırlatan Arıklı, “Girne Alsancak yolunun 20 Temmuz’a açılışını gerçekleştirmeyi düşünüyorduk. Daha doğrusu imza törenini planlıyorduk. Şu anda müteahhitlerle anlaştık. Gereken fiyat farkını 35 milyon TL’yi ödeyeceğiz. Türkiye de ‘madem siz 35 milyon TL’yi bulup gereken fedakarlığı gösterdiniz ben de 65 milyon TL’yi veriyorum’ diyerek yolu Lapta’ya kadar uzatma imkanı yarattı. Girne- Alsancak yolunu yapan firma yolun devamını da yapacak” dedi.

Bakan Arıklı, Karpaz Manastır yolunun çalışmalarına da Eylül ayında başlanacağını ve yıl sonuna tamamlanacağını ifade etti.

Ercan Havaalanı’nın son halini görmek için yarın basınla incelemede bulunabileceğini kaydeden Erhan Arıklı, “Ercan Havaalanı’nın açılışını 15 Kasım’da yapmayı planladıklarını ifade etti.

Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı’nın 10 milyon yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini söyledi.

“Kendi hava yolu şirketimizi kurmaya çalışıyoruz. Türkiye’den gelen yatırımcılar var. Hepsi gelip bizimle konuşuyorlar diyen Arıklı, havayolu şirketine ortak olmak isteyen birçok firmanın teklifi verdiğini bunların Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede deniz limanlarına yatırım yapmak gerektiğini bunun için kamu özel işbirliğinde özelleştirilmeye gidileceğini söyledi.

Arıklı, limanların bir an evvel yap işlet devret veya kamu özel iş birliğiyle özele devredilmesi gerektiğini, Girne ve Mağusa için gereken ciddi yatırımı devletin yapmasının imkansız olduğunu belirtti.

Gemikonağı Limanı’nın özelleştirilmesinin de gündemde olduğunu kaydeden Arıklı, “Mahkeme süreci bir kaç gün içerisinde bitecek. Gemikonağı limanı kamu özel işbirliği içerisinde özelleştirmeye açacağız. Biran evvel o bölge canlanabilsin” dedi.

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Son Güncelleme: 18.07.2022 15:28
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