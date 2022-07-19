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Arıklı: “20 Temmuz Dünya Türklüğünün Bir Zaferidir”

19 Temmuz 2022 Salı 20:30
Arıklı: “20 Temmuz Dünya Türklüğünün Bir Zaferidir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 20 Temmuz'un dünya Türklüğünün bir zaferi olduğunu belirterek, aynı zamanda Kıbrıs Türkü’ne özgürlük, barış ve huzur getirdiğini kaydetti. 

Arıklı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

“Mehmetçik ve mücahidimizin birlikte elde ettiği bu askeri zaferin anlam ve önemini yeni yetişen kuşaklara anlatmak boynumuzun borcudur” diyen Arıklı, 20 Temmuz zaferinin bir meyvesi olan devleti, ekonomik, sosyal ve siyasi zaferle taçlandırmak için canla başla çalışmak gerektiğini kaydetti.

-“Federasyon hayali nedeniyle KKTC’ye gereken önemi veremedik”

“Kurduğumuz bu aziz devleti yaşatıp geliştirecek atılımlar yapmakta ne yazık ki zayıf kaldık” ifadelerini kullanan Arıklı, uzun yıllardan beridir federasyon hayaline inanarak, KKTC devletine gereken önemin verilemediğini belirtti.

Ancak bundan sonra, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, devleti ekonomik anlamda güçlendirecek ve uluslararası alana taşıyacak adımları atmakta kararlı olduklarının altını çizen Bakan Arıklı, şöyle devam etti:

“Unutmayalım ki, bizler bugün barış, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşıyorsak, 20 Temmuz’da gerçekleşen Barış Harekatı sayesindedir. Eğer Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı, şimdi adada tek bir Türk yaşamını sürdürüyor olamazdı.”

Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünü kutlayan Arıklı, şehitleri rahmet, gazileri minnetle anarak, “Anavatanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 23:44
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