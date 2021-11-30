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“Arap Ali Destanı“, Türkiye prömiyerine hazırlanıyor

KKTC’nin ilk yerli operası “Arap Ali Destanı”, İzmir’de Türkiye Prömiyeri’ne hazırlanıyor.

30 Kasım 2021 Salı 13:35
“Arap Ali Destanı“, Türkiye prömiyerine hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli opera eseri ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi’nin (KKTCDOB) ilk sahnelediği eser olma özelliği taşıyan “Arap Ali Destanı”nın Türkiye Prömiyeri, 7 Aralık Salı akşamı İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde yer alacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyeri ve ilk temsili 19 Ekim 2019’da Gazimağusa’da gerçekleştirilen “Arap Ali Destanı”, tüm temsilleri 100 kişinin üzerinde bir ekip ile sahneledi.

Kıbrıs sanatseverlerinden büyük beğeni aldığı belirtilen eserin Türkiye prömiyeri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Koordinasyon Merkezi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ortak prodüksiyonunda, 7 Aralık  Salı akşamı İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde sanat severlerle buluşacak.

Yurt içinde, yurt dışında ve uluslararası opera festivallerinde sahnelenmesi amaçlanan eserin Türkiye’deki ikinci temsili 10 Aralık Cuma akşamı İstanbul’da Kadıköy Süreyya Operası’nda, üçüncü temsili ise 13 Aralık Çarşamba akşamı Opera Binası’nda seyirci karşısına çıkacak.

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Kıbrıs Türk tarihinde yeri olan, yüreği insan sevgisi ile dolu, her zaman haklının yanında duran halk kahramanı Arap Ali’nin anlatıldığı ve Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu “Arap Ali Destanı” operasının bestesi Ali Hoca’ya, librettosu ise Havva Tekin’e ait.

Yapılan açıklamaya göre, halk arasında “Arap Ali” olarak tanınan Kıbrıslı Türk liman işçisinin hikayesinin anlatıldığı ve Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserin bestesi Ali Hoca’ya, librettosu ise Havva Tekin’e, dekor ve kostüm tasarımı Özlem Yetkili’ye, koreografisi Özlem Kuru Kofalı’ya ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz’a ait.

Başlıca rollerde ise, Tuğrul Enver Töre, Arda Aktar, Sermin Dikmen Töre, Didem Çelik, Funda Uyanık, Barış Yanç, Hasan Çelik, Mehmet Ali Tutar, Engin Suna, Mithat Karakelle, Mehmet Erkoç, Erek Kızılörs, Erdem Özdemir bulunuyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, operanın Türkiye prömiyerinin biletlerinin www.biletinial.com internet sitesinden alınabileceği de duyuruldu.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 14:35
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