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Anastasiadis’in GYÖ paket teklifini Cumhurbaşkanı Tatar’a Stewart aracılığıyla ilettiği öne sürüldü

28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:00
Anastasiadis’in GYÖ paket teklifini Cumhurbaşkanı Tatar’a Stewart aracılığıyla ilettiği öne sürüldü

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kapalı Maraş odağındaki “Güven Yaratıcı Önlemler” (GYÖ) paket teklifini içeren mektubu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 19 Mayıs 2022’de, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart aracılığıyla ilettiği öne sürüldü.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre ­Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis “bu GYÖ teklifinin bu sefer reddedilmemesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Fileleftheros Anastasiadis’in mektupla ilettiğini teklifine Türk, tarafından bir cevap alınmadığını, dahası kapalı Maraş’ta kullanıma açılmış plaj alanının uzatıldığını, Anastasiadis’in de bu hareketi garantör ülkelere, BM Genel Sekreteri’ne ve AB kurum başkanlarına ve üye ülke liderlerine, Tatar’a gönderdiği mektubu da ekleyerek mektupla şikâyet ettiğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis’in Tatar’a ilgili mektubu Stewart aracılığıyla ilettiğini Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, RİK’e açıkladı. Kasulidis mektupta yer verilen GYÖ paketinin, Anastasiadis’in Cenevre görüşmeleri öncesinde BM Genel Sekreteri’ne sunduğu ancak o zaman görüşülmeyen paketin aynısı olduğu bilgisini verdi. GYÖ paketinin “al ya da reddet (take it or leave it)" şeklinde olmadığını, görüşülebileceğini sözlerine ekledi.

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Haberde Kasulidis’in “uzlaştırma referansları konusunda ise, diğer şeyler yanında,  kurucu devletçiklerin federal devlet karşısında özerkliği taahhüdüne atıf yaptığı” ve “hedef, Kıbrıs sorununun BM kararları ve 2014 Eroğlu-Anastasiadis anlaşması zemininde görüşülmesi yolunun açılmasıdır”  dediği kaydedildi.

Habere göre Kasulidis dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilen AGİT toplantısı çerçevesindeki açıklamasında, Anastasiadis’in GYÖ teklif mektubunun Cumhurbaşkanı Tatar’a ve BM’ye gönderildiğini belirterek “mektup, iyi niyetimizin bir göstergesi olarak çeşitli konuları içeriyor” ifadesini kullandı. Gazeteye göre “daha çok da Kıbrıs için ortak iyinin ne olduğuna işaret etti.”

Sunulan önerilerin perspektifi sorulduğunda Rum tarafı olarak Kıbrıs sorununa da GYÖ’lere de dair telifler yaptıklarını ancak Türk tarafının reddettiğini söyleyen Kasulidis, bu sefer sundukları GYÖ’lerin reddedilmemesi gerektiğini savundu “Kıbrıs Türk toplumuna ekonomik ilerleme ve refah sağlayacak tek fırsat olduğundan, bu teklifin reddedilmemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu tür fırsatlar her zaman olmaz” dedi.

Haravgi “GYÖ’ler Kıbrıslı ­Türkler İçin İyi Fırsat… Yoannis Kasulidis: Bu Teklifin Reddedilmemesi Gerektiğine İnanıyorum” başlıklı haberinde EDEK’in, Rum tarafının GYÖ teklifine “Kıbrıs sorununu toplumlar arası soruna indirgeyerek Türkiye’yi sorumluluklarından kurtardığı” gerekçesiyle tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre Ekologlar Hareketi GYÖ’ler ve kapalı Maraş’taki yeni faaliyetlerin görüşülmesi için derhal Rum Ulusal Konseyi’nin toplanmasını istedi, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in uygulamakta olduğu taktikten duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

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