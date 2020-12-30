Amcaoğlu: ”Okullar yarın idari tatil değil”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI AMCAOĞLU :”OKULLAR YARIN İDARİ TATİL DEĞİL”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın için okulların tatil edilmediğini, idari tatilin söz konusu olmadığını, tüm okulların eğitime devam edeceğini açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Baklanı Amcaoğlu yaptığı açıklamada, okulların yarın idari tatil olduğu yönündeki iddialarına asılsız olduğunu vurguladı.

Bakan Amcaoğlu açıklamasında ,“Yarın kesinlikle tatil ilan edilmemiştir, idari tatil diye bir karar söz konusu değildir. Tüm okullar eğitime devam edecektir ve öğretmenler de görevlerinin başında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi’nin kararı uyarınca, okulların, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününden, 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar tatilde olacağını belirtti.

Amcaoğlu, tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiası çalışanları ile halkın yeni yılını kutlayarak koronavirüs tedbirlerine büyük önem verilmesini istedi.

Bakan Amcaoğlu; “2021 yılında eğitimi kesintisiz bir şekilde yapmak en birincil hedefimiz olacaktır. Çocuklarımız her şeyimizdir, geleceğimizdir. Unutmayalım, onları tüm tehlike ve risklere karşı korumak, velilerin ve devletin ortak görevidir. Bu ortak görevi birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.