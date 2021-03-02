Amcaoğlu'ndan covid-19 testi pozitif çıkan öğrenciler hakkında açıklama

Test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını ve temaslılarının da izole edildiğini kaydeden Amcaoğlu, yalan söylem ve haberlerle boş yere panik yaratıldığına, insanların daha fazla sıkıntıya sokulduğuna işaret etti.

Amcaoğlu, Covid-19 testi pozitif çıkan 27 öğrenciyle ilgili açıklama yaptı. Amcaoğlu açıklamasında şunları kaydetti:





