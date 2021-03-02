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Amcaoğlu'ndan covid-19 testi pozitif çıkan öğrenciler hakkında açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 1 Mart 2021 pazartesi günü paylaştığı, Lefkoşa Haspolat Bölgesi’ndeki bir öğrenci yurdunda çıkan 27 Covid 19 vakasının tamamının son 3 aydır adada ikamet ettiğini ve hiçbirinin yeni gelmediğini belirtti.

02 Mart 2021 Salı 16:30
Amcaoğlu'ndan covid-19 testi pozitif çıkan öğrenciler hakkında açıklama
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Test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını ve temaslılarının da izole edildiğini kaydeden Amcaoğlu, yalan söylem ve haberlerle boş yere panik yaratıldığına, insanların daha fazla sıkıntıya sokulduğuna işaret etti. 
Amcaoğlu, Covid-19 testi pozitif çıkan 27 öğrenciyle ilgili açıklama yaptı. Amcaoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

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“Belli başlı çevreler tarafından test sonuçları pozitif çıkan 27 öğrencinin adaya yeni geldiği söylenmektedir. Bu tamamen yalandır. Kaldı ki adaya gelecek olan öğrenciler karantinaya tabi tutulacak ve Sağlık Bakanlığı tarafından karantina süreleri zarfında yine teste tabi tutulacaklardır. Karantina süresini tamamlayan ve son testi de negatif çıkan öğrenciler serbest bırakılacaktır. Dolayısıyla dışarıdaki insanımızın sağlığını olumsuz etkileyecek her hangi bir risk ortamı yaratılmayacaktır. Böyle sıkıntılı ve hassas olduğumuz bir dönemde yalan yanlış söylemde bulunmak veya haber yapmak ne yazık ki boş yere panik yaratmaktan ve insanlarımızı daha fazla sıkıntıya sokmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Lütfen bu kadar düşüncesiz ve acımasız davranmayalım.”

 

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Son Güncelleme: 02.03.2021 17:13
Anahtar Kelimeler:
Covid19 Testi Pozitif çıkan öğrencilerOlgun Amcaoğlu
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