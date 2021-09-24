Amcaoğlu: "Kıbrıslı Türk gençler neler yapabileceğini her ortamda gösteriyor"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ve Kıbrıslı Türk Gençlerin neler yapabileceğini her ortamda gösterdiğini vurgulayarak, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin başarılarının devamlılığını sağlamak için bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Bakan Amcaoğlu, böylesi başarıların çoğalması için eğitimin altyapısını güçlendirerek daha çağdaş bir eğitim ortamı yaratmak adına çalıştıklarını ifade etti.



