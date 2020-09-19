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Amcaoğlu: “Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki personelin tekrarlanan testi negatif çıktı”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki personelin, pozitif çıkan COVİD-19 testinin tekrarlandığını ve negatif çıktığını açıkladı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:52
Amcaoğlu: “Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki personelin tekrarlanan testi negatif çıktı”
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki personelin, pozitif çıkan COVİD-19 testinin tekrarlandığını ve negatif çıktığını açıkladı.

Amcaoğlu, pazartesi günü tüm personele yeniden PCR testi yapılacağını kaydederek, sonuçlar alınıncaya kadar Lefkoşa Sanayi Şubesi’nde sadece acil işlerin yapılacağını kaydetti.

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Bakan Amcaoğlu, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ndeki “kuşkulu pozitif  PCR” sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Gümrük ve Rüsumat Dairemizin Lefkoşa Sanayi Bölgesi şubesinde yapılan PCR taramasında bir çalışanımızın test sonucunun kuşkulu pozitif görünmesinin ardından gerekli tedbirler alınmış, kuşkulu pozitif olduğu için sonrasında ilgili laboratuvar yeniden örnek alınmasını önermiş ve 18 Eylül ile 19 Eylül’de 2 tekrar örnek alınarak test tekrar çalışılmıştır. Bugün kendi ve ailesinin her iki test sonucunun da negatif olduğu bildirilmiştir. Pazartesi günü tüm personele yeniden test uygulanacak ve sonuçlar alınıncaya kadar Lefkoşa Sanayi şubesinde sadece acil işler yapılacak.”

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Son Güncelleme: 19.09.2020 16:04
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