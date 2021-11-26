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Amcaoğlu: “Eğitime ara verilmesi şu anda gündemde yok”

26 Kasım 2021 Cuma 20:30
Amcaoğlu: “Eğitime ara verilmesi şu anda gündemde yok”

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI AMCAOĞLU İLE SAĞLIK BAKANI DR. PİLLİ OKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitime ara verilmesinin şu an gündemlerinde olmadığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasına göre, Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pillli ile birlikte okul müdürleri ve ilgili tüm daire ve kurul temsilcileriyle Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. 

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Toplantıda, yüz yüze eğitimin devamlılığının kesintiye uğratılmaması adına alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu belirtildi.

Olgun Amcaoğlu, okullarda 12 yaş üzeri öğrencilerin aşılanması ve temaslı takiplerinin çok daha etkili yapılması, denetlenmesi ve önlemlerin artırılması için ortak karar aldıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, “Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli ve diğer tüm yetkililer, özellikle aşılanma, daha etkin denetim ve önlemlerin artırılması konusunda hemfikiriz. Toplantılarımız sıklıkla devam edecektir. Eğitime ara verilmesi şu anda gündemimizde yoktur” dedi. 

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Son Güncelleme: 26.11.2021 22:19
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