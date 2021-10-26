Amcaoğlu: “Amaç akıl ve zeka oyunlarının okullarda sürdürülebilir şekilde uygulanması”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan törenle imzalanan protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile TAZOF Başkanı Şaban Kurt imza koydu.

Protokol imza töreninde TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da hazır bulundu.

AMCAOĞLU: “AMAÇ AKIL VE ZEKA OYUNLARININ OKULLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE UYGULANMASI”

Bakan Amcaoğlu törende yaptığı konuşmada, protokolün imzalanmasıyla KKTC’deki okullarda akıl ve zeka oyunları ile ilgili faaliyetlerin uygulanması konusunda bir ilk adım atıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, akıl ve zeka oyunlarının KKTC’deki okullarda sürdürülebilir şekilde uygulanmasını amaçladıklarını belirterek, TC Eğitim müşavirliğinin bu konudaki hazırlığı tamamlamasıyla ilk adımı attıklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevinin sadece müfredat ve akademik takvimin uygulanmasını sağlamak olmadığını dile getiren Amcaoğlu, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine katkı koyacak aktivitelerin önemine işaret etti.

Geçen yıl eğitimcilerin daha kaliteli ve sürdürülebilir eğitim verebilmesine destek olacak hizmet içi eğitimler verildiğini anımsatan Amcaoğlu, eğitimi çağdaş koşullara çekmek ve çağdaş ülkelerdeki düzeyde eğitim olanağı tanımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

KURT: “ÇOCUKLAR BU OYUNLARIN KENDİLERİNE SAĞLADIĞI YARARI GÖRECEKLER”

TAZOF Başkanı Şaban Kurt da konuşmasında, imzalanan protokol neticesinde KKTC’deki okullarda akıl ve zeka oyunu sınıflarının oluşumu ve eğitmen eğitimleri ile akıl ve zeka oyunlarının öğretileceğini kaydetti.

Süreç içerisinde eğitim alan çocukların kendi aralarında sınıf, bölge ve ülkelerinde birbirleriyle yarışacaklarını kaydeden Kurt, sonunda ise KKTC TAZOF Turnuvası düzenleneceğini söyledi.

Kurt, çocukların böylelikle hem birbiriyle yarışacağını, hem de oyunların kendilerine sağladığı yararı göreceklerini dile getirdi.