Amcaoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ÇOCUKLARIMIZIN EN İYİ EĞİTİMİ ALMALARINI SAĞLAMAK BİRİNCİL GÖREVİMİZDİR.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almalarını sağlamak birincil görevimizdir”dedi..

Amcaoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitiminde bazı sıkıntılar olduğunu ancak bu sıkıntıları en aza indirmek adına yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amcaoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“1 Haziran Dünya Çocuk Günü, çocukların eğitimlerinin geliştirilmesini ve barış içinde yaşama özlemlerinin pekiştirilmesini amaçlayan bir gündür. Bu gün, eğitim başta olmak üzere, çocuk işçiliği, istismar gibi tüm çocukların yaşamını ilgilendiren konulara odaklanılan ve çocukların sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekerek farkındalık yaratmayı hedefleyen çok değerli bir gündür.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almalarını sağlamak birincil görevimizdir.

Koronavirüs pandemisi koşulları nedeniyle, çocuklarımızın gerek eğitim gerekse sosyal ilişkileri anlamında sıkıntı yaşadıklarının bilincindeyiz.

Bu sıkıntıların aşılması için elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz.

Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak en iyi koşullarda eğitim almaları için özveriyle hizmet vermektedir.

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın ‘1 Haziran Dünya Çocuklar Günü’nü en içten duygularımla kutlar, tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat dilerim.”

