banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın Yumurtlayan Organizasyon!
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın...
Karar almanın usülü adabı vardır
Karar almanın usülü adabı vardır
Akıl oyunları
Akıl oyunları
banner376

Amcaoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:15
Amcaoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
banner337

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ÇOCUKLARIMIZIN EN İYİ EĞİTİMİ ALMALARINI SAĞLAMAK BİRİNCİL GÖREVİMİZDİR.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almalarını sağlamak birincil görevimizdir”dedi..

Amcaoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitiminde bazı sıkıntılar olduğunu ancak bu sıkıntıları en aza indirmek adına yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amcaoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

banner341
“1 Haziran Dünya Çocuk Günü, çocukların eğitimlerinin geliştirilmesini ve barış içinde yaşama özlemlerinin pekiştirilmesini amaçlayan bir gündür. Bu gün, eğitim başta olmak üzere, çocuk işçiliği, istismar gibi tüm çocukların yaşamını ilgilendiren konulara odaklanılan ve çocukların sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekerek farkındalık yaratmayı hedefleyen çok değerli bir gündür.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almalarını sağlamak birincil görevimizdir.

Koronavirüs pandemisi koşulları nedeniyle, çocuklarımızın gerek eğitim gerekse sosyal ilişkileri anlamında sıkıntı yaşadıklarının bilincindeyiz.

Bu sıkıntıların aşılması için elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. 

Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak en iyi koşullarda eğitim almaları için özveriyle hizmet vermektedir.

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın ‘1 Haziran Dünya Çocuklar Günü’nü en içten duygularımla kutlar, tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat dilerim.”
 

banner360
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı'nda “Bağımlı Olma, Özgür Ol” etkinliği...
Cumhurbaşkanlığı'nda “Bağımlı Olma, Özgür Ol” etkinliği...
Hayvancılar Birliği’nin eylemi yarın da devam edecek
Hayvancılar Birliği’nin eylemi yarın da devam edecek
KKTC'de 100'ü yerel 105 yeni vaka
KKTC'de 100'ü yerel 105 yeni vaka
İstatistik Konseyi ilk toplantısını yaptı
İstatistik Konseyi ilk toplantısını yaptı
Saner: “Üç nesil daha BM’de federasyon görüşerek harcanmayacak”
Saner: “Üç nesil daha BM’de federasyon görüşerek harcanmayacak”
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
Yarın ve Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor
Yarın ve Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor
LAÜ Mimarlık Bölümü Akademisyeni Ermiyagil, ilköğretim yapılarında ileriye yönelik tasarım önerilerine dikkat çekti
LAÜ Mimarlık Bölümü Akademisyeni Ermiyagil, ilköğretim yapılarında ileriye yönelik tasarım önerilerine dikkat çekti
Velespeed 3. yaşını kutluyor
Velespeed 3. yaşını kutluyor
Özersay: “Hayat pahalılığını dondurmak halkı daha da fakirleştirir, hükümet kesintiye kendisinden başlamalı”
Özersay: “Hayat pahalılığını dondurmak halkı daha da fakirleştirir, hükümet kesintiye kendisinden başlamalı”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim