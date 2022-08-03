Altuğra, Birinci İle Görüştü

Ankara'daki temaslarını sürdüren Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, TC Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile görüşerek sağlıkta dijitalleşme alanında yapılan çalışmalar ve uygulanan sistemle ilgili gelişmeler konusunda bilgiler aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, TC Sağlık Bakanlığı'nda yer alan görüşmede, Dr. Şuayip Birinci Sağlık Sisteminde Dijitalleşme ve Bilgi İşlem konulu bir sunum yaptı.

Birinci, sağlıkta dijitalleşme alanında yapılan çalışmalar ve uygulanan sistemle ilgili gelişmeleri aktardı.

Altuğra, dijitalleşmenin sağlık hizmetleri için artık kaçınılmaz olduğuna işaret ederek "Bugün görmekteyiz ki TC Sağlık Bakanlığı’nın stratejik planlarında bu alanla ilgili politikalar geliştirmesi, yapılan çalışmaları hem ülke hem de sağlık hizmetleri alanına ciddi faydalar sağlamaktadır" diye konuştu.

Altuğra, “Bu uygulamaların KKTC’de de geliştirilmesi ve daha aktif kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla sayın bakan yardımcısının sağlık sisteminde dijitalleşme ve bilgi işlem konulu bu değerli takdimi ilerleyen günlerde KKTC Sağlık politikaları arasında yer alabilecek ve kendilerinden destek alabileceğimiz önemli bir unsurdur” diye konuştu.

Birinci ile görüşmesinin ardından Bakan Altuğra'ya, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde ( SAKOM) düzenlenen toplantıda Acil Sağlık Hizmetleri iş akışı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Sunumda hasta/yaralıya ulaşım, olay yerinde müdahale ve nakil, acil sağlık istasyonları, özel donanımlı ambulanslar, 112 ortak çağrı merkezleri, USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri ) sunumu yapıldı.

Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti'nde güçlü bir sağlık sistemi olduğunu, bu konuda iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.