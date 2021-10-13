Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri verildi

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Zeytin Festivali çerçevesinde, Zeytinlik köyünde gerçekleştirilen ödül törenine pandemi koşulları nedeniyle yurt dışından ödül kazanan sanatçılar davet edilmedi, sadece ülke sanatçılarına 2020-2021 ödülleri takdim edildi.
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nden verilen bilgiye göre, ödül alan sanatçılar şöyle:
“Biler Demircioğlu (Mizahi tiyatro ve mizahi oyun – Parodi dallarında yaptığı çalışmalar nedeni ile); Cemal Tunceri (Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkı); Mahmut İslamoğlu (Mizahi -şiir – taşlama ve Kıbrıs mizah kültürü üzerine yaptığı çalışmalar nedeni ile); Utku Karsu (Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeni ile); Mustafa Tozakı (9. Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Serbest konulu dalda Birincilik Ödülü); Mehmet Ulubatlı (Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeni ile); Neriman Cahit (Yazıları, makaleleri ve söyleşileri ile Kıbrıs Türk mizah kültürüne ve Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeni ile); Semra Yalçın Bayhanlı (Kıbrıs Türk karikatür sanatına yaptığı katkılar nedeni ile.)”