Alkollü sürücü kaza yaptı!

11.12.2022 tarihinde, saat 03:40 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Dilara AKKAN (K-23), 166 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki SZ 067 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği esnada Cafemania önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solunda park halinde bulunan KF 201 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan KF 201 plakalı araç ise belediyeye ait metal çöp konteynerine çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanma olmadı. SZ 067 plakalı araç sürücüsü Dilara AKKAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.