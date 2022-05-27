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“Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız”

27 Mayıs 2022 Cuma 15:32
“Alevler geniş bir alana yayıldı, keşif yapılıyor, önünü alacağız”

 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Geçitköy bölgesinde çıkan yangında alevlerin doğuya doğru yayılmakta olduğunu bildirdi.

Karaca, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri’ne ait helikopterle keşif uçuşu yaptıklarını ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Alevlerin geniş bir alana yayıldığını ve bölgede yoğun bir duman olduğunu aktaran Karaca, yangının Mavi Köşk’e sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, alevlerin şu anda doğu yönünde yayılmakta olduğunu da belirtti.

Karaca, havadan yapılan keşif uçuşuyla birlikte yapılacak müdahaleyle yangının önünün alınacağını kaydetti.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş ise BRT’ye yaptığı açıklamada, bazı evlerin tahliye edildiğini bildirdi.

Sözkonusu evlerde yaşayanlardan yaralanan ya da duman kaynaklı sağlık sorunu yaşayan olmadığını ifade edildi.

Öte yandan Başbakanlık kaynakları, Başbakan Ünal Üstel’in de söndürme çalışmalarını yerinden incelemek üzere bölgeye gitmekte olduğunu bildirdi.a

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