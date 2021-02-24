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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği 150 aileye destek sağladı

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği düzenlediği kampanyayla geçim sıkıntısı çeken 150 aileye destek sağladığını açıkladı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 13:00
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği 150 aileye destek sağladı
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Konuyla ilgili Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kampanyaya destek veren Hacı Ali işletmeleri, Konil & Sons Tra. Ltd, Unipass Ltd. (Bülent Çıraklı Sanayi Ltd.), Dört Yıldız Dekorasyon, ER-İR Sineklik Ltd, Kemsan Boya, Ayyuse Yapı Ltd, Dap Metal Yapı Sistemleri Ltd, Gazikent Tra. Ltd, Hançer Metal Ltd,  Massa Mobilya Ltd, Atsa İnşaat, Demoajans işveren ve emekçileri ile, şahsi katkı sağlayan Bilal Yılgın, Eşref Tanrıkulu ve Kazım Kara’ya teşekkür edildi.

Ailelere yardımın sorunsuz ulaşması için çaba harcayan emekçilere de teşekkür edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz Alayköy Sanayi Bölgesi iş insanları olarak; örnek bir esnaf anlayışı ile toplumun hiçbir kesiminde yardıma muhtaç insan kalmayacak şekilde, yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışarak üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz.

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‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ (Yunus Emre) anlayışı ile başlatmış olduğumuz kampanya vesilesi ile tüm değerli halkımızı bu zor dönemlerde en yakınlarında ki ihtiyaç sahibi ailelerle ekmeklerini bölüşmeye davet ediyoruz”

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Son Güncelleme: 24.02.2021 13:56
Anahtar Kelimeler:
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği
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