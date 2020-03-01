Akyar sınır kapısında 2 gr kokainle yakalandı

29.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da Akyar sınır kapısında, tasarrufunda 2 gr kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Zafer Dalkıran( E-39 ) narkotik polisi tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 1.3.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Selvili, olgularla ilgili verdiği bilgidealınan bilgi ışığında 29.2.20 tarihinde saat 1700 raddelerinde gitmiş olduğu Güney Kıbrıs’ tan Akyar sınır kapısına gelen Zafer Dalkıran’ın kontrol amacıyla aracının durdurulduğunu aktardı.

Kendisini durdurmak isteyen polisi görmesi üzerine elindeki naylon poşeti aracın dışına atan Zafer Dalkıran’nin huzurunda poşette arama yapıldığına değinen Selvili, poşet içerisinde 3 ayrı naylon parçasına sarılı Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğine değinen Selvili, emarelerin analiz ve parmak izi araştırması için Lefkoşa’ ya gönderildiğini, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca alınacak olan ifadelerin de mevcudiyetine değindikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)