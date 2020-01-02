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Akla hayale gelmez senaryolarla suç işliyorlar!

Akla hayale gelmez senaryolarla suç işliyorlar!

02 Ocak 2020 Perşembe 14:04
Akla hayale gelmez senaryolarla suç işliyorlar!

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olan zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja tutuklanmasının ardından bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.12.2019 tarihinde Haspolat' da, Haspolat'ta sakin Usman Ali, Lefkoşa' da sakin Hassan Raja, Mağusa' da sakin soyismi henüz tespit edilemeyen Usman (Pakistan) ve Girne' de sakin henüz soy ismi tespit edilemeyen İrfan (Pakistan) isimli şahısların Kashif Манмооd’u zorla kaçırıp, Hamitköy’e Usman Ali’nin Haspolat' ta bulunan ikametgahına götürdükten sonra, adı edilenin ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra yüzüne tokat ve yumruk vurup boğazını sıktıktan sonra, tasarrufunda bulunan Samsung 6 age marka cep telefonunu, 50 TL parayı ve Pakistan pasaportunu aldıktan sonra adı edileni henüz plakası ve markası tespit edilemeyen İrfan isimli şahsa ait bir araç ile Lefkoşa Girne kapısında Hassan Raja' nın kalmakta olduğu eve götürerek 01.01.2020 tarihine kadar alıkoyduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın polise 01.01.2020 tarihinde intikal ettiğini ve zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja’nın tutuklanmış olup soyisimleri henüz tespit edilemeyen Usman ve İrfan ile İrfan' a ait olan plakası

henüz tespit edilemeyen aracın arandığını söyleyip, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar suçlamaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
DarpŞiddetAdam KaçırmaUsman AliHassan Raja
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