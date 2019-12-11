Akıncı’ya ‘örtülü’ Baskısı!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken akla gelen ilk sorunun örtülü ödenekler konusu olduğunu söyledi. Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçilmeden önce kaldırılacağını söylediğini ancak seçildikten sonra bu yönde bir adım atmadığına işaret etti.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şeffaf yönetimin gerekli olduğunu söylediği ‘örtülü ödeneği’ açıklayacağı sözünün altında kaldığını ifade etti.

“Toplum sorunlarıyla daha ilgili bir toplum liderini özlüyoruz” diyen Senin Akıncı’nın uluslararası platformda daha görünür olması gerektiğini anlaş modeli konusunda farklılıklara da saygı göstermesini istedi…