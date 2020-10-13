Akıncı, Erhürman ile görüştü

AKINCI: “YALNIZ BİR CUMHURBAŞKANI DEĞİL, YİNE HALKIYLA VE HALKININ ÖRGÜTLERİYLE EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE YÜRÜYÜEBİLECEK, KARAR MEKANİZMALARINDA BİRLİKTE SES VEREBİLECEĞİMİZ, KARARLARA KATILIMI SAĞLAYABİLECEĞİMİZ ÖRGÜTLENMEYİ, MEKANİZMAYI OLUŞTURACAĞIZ”

ERHÜRMAN: “BU GERGİNLİK ORTAMININ BİRAN ÖNCE SEÇİM SÜRECİ İÇİNDE YUMUŞATILMASI GEREKİYOR Kİ SONRASINDA İÇERDEKİ VE DIŞARDAKİ SORUNLARLA BİRLİK, BÜTÜNLÜK İÇİNDE BAŞ EDEBİLELİM”

İkinci tura kalan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında Akıncı ve Erhürman açıklama yaptı.

Kıbrıslı Türklerin gerginliklerden, birbirini ötekileştirmekten uzak, toplumsal irade paydasına buluşabilecek insanlar olduğunu kaydeden Mustafa Akıncı, “Hoşgörülü insanlarız, kültürümüz, yapımız budur. 19 Ekim’de yalnız bir cumhurbaşkanı değil, yine halkıyla ve halkının örgütleriyle el ele, gönül gönüle yürüyebilecek, karar mekanizmalarında hep birlikte ses verebileceğimiz, kararlara katılımı sağlayabileceğimiz bir örgütlenmeyi, mekanizmayı oluşturacağız” şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu akşamki Parti Meclisi toplantısına işaret ederek, “CTP’nin ikinci tura yönelik kararını Parti Meclisi’nin ardından açıklayacağız. Elbette karar partinin bugüne kadarki ilkelerine, kuruluş amaçlarına, çalışmalarına ve politikalarına dayanacak” dedi.

Erhürman, “Bizim için en önemli unsur, önümüzdeki süreçte geride bıraktığımız dönemde yaşanan gerginliklerin yaşanmamasıdır. Bu gerginlik ortamının biran önce seçim süreci içinde yumuşatılması gerekiyor ki seçimden sonra içerdeki ve dışardaki sorunlarla, birlik bütünlük içinde baş edebilelim.” şeklinde konuştu.

AKINCI: “YILLARCA AYNI MÜCADELE KULVARLARINDA BULUNDUK”

Görüşme sonrasında ilk sözü alan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, CTP’nin bu seçimde önemli oranda oy almayı başardığını kaydederek, “Daha düşük ya da fazla oy alsın, tüm adaylar demokrasimize katkı yaptı. İlk akşamdan hepsini kutladım. Bu ziyaret nedeniyle Sayın Erhürman’ı ve CTP’yi de demokrasimize katkıları için kutluyorum” dedi.

CTP’nin 50 yıllık geçmişinde demokrasi, barış ve Kıbrıs’ta çözüm yolunda epeyi emek veren, ter döken bir siyasi parti olduğunu söyleyen Akıncı, “Öteden beri, yürünecek yolda, kendilerinin katkılarının her zaman gerekli ve yararlı olacağını değerlendirdik…” şeklinde konuştu.

Bu akşam CTP’nin Parti Meclisi’nin toplanacağını anımsatan Mustafa Akıncı, şöyle devam etti:

“Kendi kararlarını, kendi organlarında, her zamanki gibi kendi özgür iradeleriyle üreteceklerdir. Ben bu doğrultuda bugün kendilerinden herhangi bir talepte bulunmadım. Bilinen bir gerçeğin altını yeniden çizdik; bizim CTP ile, onların kadrolarıyla ortak paydamız oldukça geniş. Yıllarca aynı mücadele kulvarlarında bulunduk. Bir önceki seçimin ikinci turunda da çok değerli destekleri oldu. Dolayısıyla verecekleri karar doğrultusunda, bu sürecin birlikte daha iyi bir noktaya taşınabileceğine yürekten inanıyorum.”

“ÇOK GÜZEL BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİNE İMZA ATABİLİRİZ”

Mustafa Akıncı, şunları da kaydetti:

“İkinci tur sürecinde, eğer demokratik anlamda, demokrasimizin normal mecrasında işlemesine engel olacak tavırlar sergilenmezse, çok güzel bir demokrasi şölenine hep birlikte imza atabiliriz. Kıbrıs Türk halkı buna layıktır. Biz, gerginliklerden uzak, birbirini ötekileştirmekten uzak, toplumsal irade ortak paydasında buluşabilecek insanlarız. Hoşgörülü insanlarız, kültürümüz, yapımız budur. Önümüzdeki günlerin bu şekilde tamamlanmasını ve 19 Ekim’den sonra çok daha güzel günlere yelken açmamızı arzu ediyorum.”

“MUTLAKA BİR KATILIM MEKANİZMASI”

Seçim öncesinde de vurguladığı, katılımcılığın altını bugün bir kez daha çizmek istediğini kaydeden Mustafa Akıncı, şöyle devam etti:

“Seçilecek olan Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorunu ve iç meseleler bağlamında, mutlaka bir katılım mekanizmasını sağlaması lazım. Ben bu göreve devam edeceksem, siyasi partiler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kadın, gençlik örgütleri ile oluşturacağımız katılım mekanizmasını kurumsallaştırarak, bu yolu birlikte yürüyeceğiz. 18 Ekim bitti, 19 Ekimde yalnız bir cumhurbaşkanı değil, yine halkıyla ve halkının örgütleriyle el ele, gönül gönüle yürüyebilecek, karar mekanizmalarında hep birlikte ses verebileceğimiz, kararlara katılımı sağlayabileceğimiz bir örgütlenmeyi, mekanizmayı oluşturacağız.”

ERHÜRMAN: “BU GERGİNLİK ORTAMININ BİRAN ÖNCE VE SEÇİM SÜRECİ İÇİNDE YUMUŞATILMASI GEREK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da açıklamasında “Bizim için en önemli unsur, önümüzdeki süreçte, geride bıraktığımız dönemde yaşanan gerginliklerin yaşanmamasıdır” dedi.

Erhürman, “Seçim döneminde de söyledik. Bizim için önemli olan 19 Ekim. Bu halk, içeride de dışarıda da önemli sorunlarla karşı karşıya. Bu gerginlik ortamının biran önce ve seçim süreci içinde yumuşatılması gerekiyor ki seçimden sonra içerdeki ve dışardaki sorunlarla, birlik ve bütünlük içinde baş edebilelim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşananları “tekrarlanmaması gerekenler” olarak nitelendiren Erhürman, tüm tarafların buna azami hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, bu akşam saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Salonu’nda Parti Meclisi’nin toplanacağını anımsatarak, “CTP’nin ikinci tura yönelik kararını Parti Meclisi’nin ardından açıklayacağız. Elbette karar, partinin bugüne kadarki ilkelerine, kuruluş amaçlarına, çalışmalarına, politikalarına dayanacak” dedi.

Erhürman, ilk turdaki başarısı için kutladığı Akıncı’ya ikinci turda da başarı diledi.

“İYİ OLANLAR GENELDE GÜÇLÜ OLUR. YETER Kİ GÜÇ KENDİ İÇİMİZDEN KAYNAKLANSIN. BEN HALKIMIZIN GÜCÜNE, İRADESİNE İNANIYORUM”

Açıklamaların ardından basından gelen soruları yanıtlayan Akıncı, “İkinci turu iyi olan mı, güçlü olan mı kazanacak?” sorusuna yönelik Akıncı, “Merak etmeyin, iyi olanlar genelde güçlü olur. Yeter ki güç kendi içimizden kaynaklansın. Ben halkımızın gücüne, iradesine inanıyorum” yanıtını verdi.

“UBP’yi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Akıncı, UBP’nin adayının ikinci turda olduğunu anımsatarak, “Böyle bir ortamda UBP’yi ziyaret etmek bir amaca hizmet etmez. Seçimden sonra bütün partilere eşit mesafede durmaya devam edeceğiz” dedi.