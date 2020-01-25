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Akıncı: “Daha güzel ve daha yeşil bir ada yaratmak hepimizin boynunun borcu”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Tepebaşı’nda fidan dikme etkinliğine katıldı.

Akıncı: “Daha güzel ve daha yeşil bir ada yaratmak hepimizin boynunun borcu”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Tepebaşı’nda fidan dikme etkinliğine katıldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:12
Akıncı: “Daha güzel ve daha yeşil bir ada yaratmak hepimizin boynunun borcu”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, TEPEBAŞI’NDA FİDAN DİKME ETKİNLİĞİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Tepebaşı’nda fidan dikme etkinliğine katıldı.

Doğan Yürüyüş Ekibi’nin Orman Dairesi ile birlikte yürüttüğü çalışma çerçevesinde belirlenen alana fidan dikmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu bölgede de dikili bir ağacımız olsun” diyerek harnıp ve servi fidanı dikti. 

Etkinliğe Doğadan Yürüyüş Ekibi üyeleri ile Tepebaşı Muhtarı Necati Kararlı da katıldı. 

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğan Yürüyüş Ekibi’nin sağlıklı yaşam için yürüyüş alışkanlığını geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalara ağaç dikimini de eklemesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Ağaç dikiminin ülkemizin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, iklim değişikliğinin Dünyada neden olduğu tahribatların ortada olduğuna işaret ederek, “Bu güzel adamızda orman ve ağaç fakiriyiz. Çocuklarımıza ağaç dikimi alışkanlığını kazandıracak eğitimi vermek ve ağaçlandırma bilincini her yaşta yaşam tarzımızın bir parçasına dönüştürmek son derece önemli” dedi.

Ülke genelindeki ilkokullarda Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında yürütülen iklim değişikliği eğitimlerinde, fidan dikmenin ve ağaçları korumanın ne kadar önemli olduğunun da yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu ağaçlandırma etkinliğiniz nedeniyle hepinizi kutluyorum. Daha güzel ve daha yeşil bir ada yaratmak hepimizin boynunun borcu” dedi. 

Doğan Yürüyüş Ekibi adına konuşan Dağdoğan Sadrazam, Kıbrıs aşığı bir yürüyüş grubu olduklarını belirterek “doğacıyız, dağcıyız, memleket aşığıyız. Bu ülke için daha ne yapabiliriz diye düşünerek bir orman alanı oluşturmaya karar verdik” dedi. Dağdoğan Sadrazam, Kıbrıs ve doğasına katkı yapmak amacıyla bir orman alanı oluşturmak için attıkları adıma Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da destek vermesinden mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti.

Son Güncelleme: 25.01.2020 16:17
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıCumhurbaşkanıMustafa Akıncı
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