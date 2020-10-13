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Akıncı CTP’de

İkinci tura kalan bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ilk ziyaretini Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yaptı..

13 Ekim 2020 Salı 15:44
Akıncı CTP’de
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Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, saat 15.00’te CTP Genel Merkezi’ne gelişinde, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın tarafından karşılandı; daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’la ve heyetiyle görüşmek üzere CTP binasındaki üst kata çıktı.

Akıncı’ya Avukat Mine Atlı, Avukat Ayşe Öztabay ve Akademisyen Sertaç Sonan eşlik ederken görüşmede Erhürman’la birlikte Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Örgütlenme Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy da yer alıyor.

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Görüşmeyi çok sayıda basın mensubu izliyor.

Pazar günü yapılan 11 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamamış; UBP adayı Ersin Tatar yüzde 32.34; bağımsız aday Mustafa Akıncı ise yüzde 29.80 oy alarak 18 Ekim’de yapılacak ikinci tura kalmaya hak kazanmıştı.

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Son Güncelleme: 13.10.2020 15:51
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı Ctp Ziyaret
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