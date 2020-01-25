banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Tüp gaz hırsızlığı
TÜP GAZ HIRSIZLIĞI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ

Akıncı: “Berlin toplantısının sonuçları yenı bir çözüm fırsatı çıkaracak“

Lefkoşa, 25 Ocak 2020 (TAK): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’deki toplantının sonuçlarının Annan Planı ve Crans Montana’dan sonra ortaya yeni bir çözüm fırsatı çıkaracağı değerlendirmesini yaptı.

Akıncı: “Berlin toplantısının sonuçları yenı bir çözüm fırsatı çıkaracak“

Lefkoşa, 25 Ocak 2020 (TAK): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’deki toplantının sonuçlarının Annan Planı ve Crans Montana’dan sonra ortaya yeni bir çözüm fırsatı çıkaracağı değerlendirmesini yaptı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 16:04
Akıncı: “Berlin toplantısının sonuçları yenı bir çözüm fırsatı çıkaracak“

banner317
Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için KKTC’deki seçimler ve İngiltere’deki Brexit’in tamamlanmasının beklendiğini ifade ederek, “Tüm taraflarla iyi bir hazırlık çalışmasının ardından BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in 5’li bir toplantı için inisiyatif almaya istekli olduğu Berlin Açıklaması’nda da yer almış bir unsurdur. Bunun için sadece Kıbrıs Türk tarafının değil tüm tarafların da katkı koyması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya gore, Cumhurbaşkanı  Akıncı bugün Tepebaşı, Kalkanlı ve Gemikonağı ile Bağlıköy’ü ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek Doğu Akdeniz’deki gelişmeler gerekse çözümsüzlüğün her iki toplum için taşıdığı riskler açısından Kıbrıs’ta çözümün artık sadece Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının değil bölgedeki herkesin ihtiyacı haline geldiğini ifade etti. Berlin toplantısında elde edilen sonuçlara vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ucu açık olmayan, çözüm odaklı ve stratejik bir anlaşma hedefinin artık eski süreçlerin tekrarının yaşanmaması açısından taşıdığı önemi de dile getirdi.

Son Güncelleme: 25.01.2020 19:59
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıCumhurbaşkanıMustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağlıköy'de “Ambelikou Guest House“u Cumhurbaşkanı Akıncı açtı
Bağlıköy'de “Ambelikou Guest House“u Cumhurbaşkanı Akıncı açtı
Özersay: “Ekonomik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışacağım”
Özersay: “Ekonomik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışacağım”
Gürcafer: “Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun”
Gürcafer: “Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun”
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den başsağlığı mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Baybars, Gazimağusa-Maraş bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti
İçişleri Bakanı Baybars, Gazimağusa-Maraş bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti
KTMMOB’den Elazığ depremi açıklaması
KTMMOB’den Elazığ depremi açıklaması
Din İşleri Başkanı Atalay'dan Türkiye’ye başsağlığı
Din İşleri Başkanı Atalay'dan Türkiye’ye başsağlığı
Akıncı: “Daha güzel ve daha yeşil bir ada yaratmak hepimizin boynunun borcu”
Akıncı: “Daha güzel ve daha yeşil bir ada yaratmak hepimizin boynunun borcu”
K.K Türk Kızılay Derneği’nden Elazığ için yardım kampanyası
K.K Türk Kızılay Derneği’nden Elazığ için yardım kampanyası
Çalıştığı işyerinden içki çaldığı iddiasıyla tutuklandı
Çalıştığı işyerinden içki çaldığı iddiasıyla tutuklandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim