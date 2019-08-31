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Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan dün gerçekleştirilen sanal bet operasyonu sonrası tutuklandı...Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak.

Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan dün gerçekleştirilen sanal bet operasyonu sonrası tutuklandı...Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46
Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak!

Girne’de yasa dışı bahis oynatan bazı sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda, birçok bilgisayar, cep telefonu ve doküman emare olarak alındı.

Olayla bağlantısı görülen 10 kişi tutuklanırken, zanlılara çıkarıldıkları mahkemede 3’er gün tutukluluk verildi…

Polis, olayla bağlantılı olarak  Kıbrıs Haberci gazetesinin sahibi 36 yaşındaki Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı  Bulut Akacan'ı da yaklaşık 3 saatlik sorgusunun ardından tutukladı. 

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Adına iki adet sanal bet şirketi tespit edilen Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor... 

Son Güncelleme: 31.08.2019 10:57
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