Girne’de yasa dışı bahis oynatan bazı sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda, birçok bilgisayar, cep telefonu ve doküman emare olarak alındı.

Olayla bağlantısı görülen 10 kişi tutuklanırken, zanlılara çıkarıldıkları mahkemede 3’er gün tutukluluk verildi…

Polis, olayla bağlantılı olarak Kıbrıs Haberci gazetesinin sahibi 36 yaşındaki Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan'ı da yaklaşık 3 saatlik sorgusunun ardından tutukladı.

Adına iki adet sanal bet şirketi tespit edilen Akacan 2 gün daha tutuklu kalacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor...