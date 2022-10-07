banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
İki trafik kazası: 2'si ağır...
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
1.5 Yaşındaki Seher ağır yaralı...
1.5 Yaşındaki Seher ağır yaralı...
banner405

AK Parti'den Doğuş Derya'ya tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın açıklamalarına tepki göstererek, "Bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor." dedi.

07 Ekim 2022 Cuma 11:12
AK Parti'den Doğuş Derya'ya tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya’nın geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı açıklamalara, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, “KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir... Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
BES, Pazartesi Meclis Ve Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
BES, Pazartesi Meclis Ve Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Döviz kurları
Döviz kurları
Brucella Hastalığı Zararı Olan Üreticilere Tazminatları Ödendi
Brucella Hastalığı Zararı Olan Üreticilere Tazminatları Ödendi
Antakya'da Mutlu Yaşam Derneği rüzgarı esti
Antakya'da Mutlu Yaşam Derneği rüzgarı esti
Tüp alev aldı
Tüp alev aldı
“Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz”
“Hiçbir hedef gösterme girişimine müsaade etmeyeceğiz”
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük
Arıklı: Başbakan ile sorunları çözdük

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim