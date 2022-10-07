AK Parti'den Doğuş Derya'ya tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya’nın geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı açıklamalara, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, “KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir... Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir.”