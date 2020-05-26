Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği anlaşmadan memnuniyet belirtti: “Adeta bayram hediyesi“

KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, KKTC ile Türkiye arasında bugün imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'ndan memnuniyet duyduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Dernek Başkanı Hakan Uygun, "Anlaşma, adeta Anavatanımızdan Kıbrıs Türkü'ne bayram hediyesi olmuştur" dedi.

Uygun yazılı açıklamasında, Türkiye'nin her koşulda Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu ve KKTC'yi yalnız bırakmadığını kaydederek, "İmzalanan anlaşmayla sağlanacak kredi ve hibeler, Covid-19’la etkin mücadele kapsamında iki ay kapalı olan KKTC ekonomisine can katacak, büyük destek sağlayacaktır, piyasaları canlandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Uygun, dayanışma içinde olma çağrısı da yaptı ve Türkiye'ye teşekkür etti.