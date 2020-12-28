Acil Durum Hastanesi'nin elektrik sorunu Meclis'te tartışıldı

45 günde yapılan Acil Durum Hastanesi'nin elektrik sorunu hala giderilemeyince konu Meclis'te de tartışıldı.

Bu konuyla ilgili eleştiriler üzerine konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli , acil durum hastanesinin hala hizmete girememesinin nedeninin elektrik sıkıntısı olduğunu ifade ederek bu konuda eleştiri yaptı.

Pilli'den sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı söz aldı. Konunun kendi bakanlığını ilgilendirdiğini ifade eden Arıklı, “Şu anda 3 tane trafo bağlanmış durumda. Akşama kadar elektrik konusunda herhangi bir sıkıntı olmayacak” dedi.

Arıklı sıkıntının Elektrik Mühendisleri Odası ile yaşanılan sıkıntıdan kaynaklandığını anlattı..