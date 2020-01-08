banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111984
ALTIN
304.551
DOLAR
5.9713
STERLİN
7.8573
EURO
6.6492
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Girne -Tatlısu anayolunda kaza!
FECİ TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Gatmer suçsuz bulundu
GATMER SUÇSUZ BULUNDU

"ABD hedeflerine saldırılarda 80 kişi öldü"

İran Devlet Televizyonu, İran ordusunun Irİran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti. ak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti.

"ABD hedeflerine saldırılarda 80 kişi öldü"

İran Devlet Televizyonu, İran ordusunun Irİran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti. ak'taki hedeflere saldırılarında 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti.

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:01
"ABD hedeflerine saldırılarda 80 kişi öldü"

İran Devlet Televizyonu'ndan 80 ABD'li öldürüldü iddiası

İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etti.

Haberde ayrıca ABD'ye ait 104 noktanın da İran'ın hedefinde olduğu ve Washington'ın yeni bir adım atması durumunda buralara saldırı düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını belirtti.  

banner317
Ayrıca Trump'ın attığı her şey yolunda mesajı için de "Trump'ın mesajı saldırının verdiği hasarı küçümsemek amacıyla atıldı" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon: 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.  

Kaynak: TRT Haber

Anahtar Kelimeler:
Iran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS “örgütlü mücadele” çağrısı yaptı
KTOEÖS “örgütlü mücadele” çağrısı yaptı
2020 Kantara kış kampları 3-15 Şubat tarihleri arasında
2020 Kantara kış kampları 3-15 Şubat tarihleri arasında
Polisten yol uyarısı
Polisten yol uyarısı
Ukrayna uçağı İran'da düştü!
Ukrayna uçağı İran'da düştü!
Döviz kurları
Döviz kurları
Ev ödevimizi yapmayınca…
Ev ödevimizi yapmayınca…
İran, ABD'nin Irak'taki üssünü vurdu
İran, ABD'nin Irak'taki üssünü vurdu
Devlet fakir bankalar zengin…
Devlet fakir bankalar zengin…
Hava durumu
Hava durumu
Taçoy: “2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemek önümüzdeki ciddi bir hedef”
Taçoy: “2020 sonuna kadar enerji fiyatlarına artış getirmemek önümüzdeki ciddi bir hedef”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim