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83'ü yerel 106 pozitif vaka
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83'ü yerel 106 pozitif vaka

"Toplam 27.898 test yapıldı, 83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi"

30 Temmuz 2021 Cuma 19:31
83'ü yerel 106 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.898 olup, 83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlanmış, 78 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 83 kişi ise yerel vakadır.

28 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakındoğu Bulvarı-5

Girne

Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2

İskele

Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1

Lefke

Yeşilyurt-1

30 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.898

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 83

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.939.156

Toplam Vaka Sayısı: 11.445

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9687

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1718

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1483

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 150

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6381

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 291

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 155

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2213

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.688

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